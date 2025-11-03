Desde Cartagena zarpó el ARC Victoria hacia Cuba con más de 240 toneladas de asistencia humanitaria

Desde la BaseNaval ARC Bolívar, en Cartagena, zarpó hacia Cuba el buque ARC Victoria dela Armada de Colombia, con más de 240 toneladas de asistencia humanitaria gestionadas por la UNGRD, como parte del apoyo del Gobierno Nacional a la isla, afectada por el paso del huracán Melissa.

El apoyo humanitario está compuesto por 54 toneladas de carga seca, que incluyenkits de alimentos, aseo, toldillos y leche UHT, así como

56.000 galones de carga líquida, entre diésel, gasolina y agua, insumos esenciales para atender las necesidades básicas de las comunidades.

La tripulación del buque está integrada por 65 hombres y mujeres, quienes, bajo el mando de la capitán de fragata María Ángela Fuentes, comandante del ARC Victoria, navegarán durante tres días para llegar a Cuba el jueves 6 de noviembre.

La operación es coordinada por la UNGRD, en articulación con la Cancillería de Colombia, la Fuerza Aeroespacial, la Defensa Civil, la Armada de Colombia a través de la FuerzaNaval del Caribe,la Policía Nacional con PONALSAR, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas y Energía, y Ecopetrol.

“El Caribe no está solo. Este es un esfuerzointerinstitucional del Gobierno del Cambio, donde todo el SistemaNacional de Gestióndel Riesgo trabaja unido. Las entidades operativas son claves en el proceso logístico; el sector minero-energético aporta el combustible y el Ministerio de Agricultura la leche. Así, Colombia reafirma su compromiso y solidaridad con los pueblosdel Caribe”, señalóCarlos Carrillo, directorde la UNGRD.

El zarpe contó con la presencia del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, el embajador de Cuba en Colombia, Javier Caamaño Cairo y el comandante de la Fuerza Naval del Caribe, contralmirante Carlos Hernando Oramas, quienes supervisaron la salida del buque y la coordinación logística.

Con esta entrega, que se suma a la ayuda humanitaria enviada recientemente a Jamaica, Colombiareafirma su solidaridad y cooperación con los países del Caribe, fortaleciendo los lazos de hermandad, amistad y apoyo mutuo.