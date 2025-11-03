Con actos conmemorativos simultáneos, Bolívar destaca resiliciencia de sus comunidades

El departamento de Bolívar continúa avanzando en la construcción de paz a lo largo y ancho de su territorio, dentro de la visión del gobernador de Bolívar, Yamil Arana, de reconocer y destacar la resiliencia de las comunidades que han vivido los embates de la violencia.

La Gobernación de Bolívar ejecutó tres acciones en paralelo que reflejan su compromiso con la memoria, la reconciliación y la atención a las comunidades víctimas de la violencia.

El evento principal tuvo lugar en el corregimiento La Pacha, en Altos del Rosario, donde se realizó una conmemoración especial en recuerdo de los hechos ocurridos el 25 de octubre de 1998, cuando un grupo armado de las AUC incursionaron en la zona y asesinaron a 11 personas, dejando profundas heridas en la comunidad.

La conmemoración incluyó una misa solemne, presentaciones artísticas y teatrales, y una marcha pacífica por el corregimiento, con el objetivo de honrar la memoria de quienes ya no están y promover la reconciliación y la reparación social a través del arte y la cultura. Además, se fortaleció el relacionamiento comunitario, sembrando semillas de paz y fortaleciendo el tejido social en la región.

“Estas actividades son una muestra del compromiso del Gobierno de Bolívar con la memoria, la reparación y la reconciliación de nuestras comunidades. Recordar los hechos del pasado nos permite construir un futuro en el que prime la paz y la convivencia”, señaló Iván Sanes, secretario de Paz, Víctimas y Reconciliación del departamento.

En paralelo, se realizó la grabación de un documental en el corregimiento de Buenos Aires, en el municipio de El Peñón, como parte del Plan Integral de Reparación de esta comunidad. Este producto audiovisual se proyectará el próximo 7 de noviembre en el marco de la conmemoración local, con el propósito de visibilizar los efectos de la violencia y los procesos de reparación y reconciliación vividos por sus habitantes.

Adicionalmente, la Gobernación de Bolívar estuvo presente en Río Viejo, en una jornada de atención comunitaria en conjunto con la Armada Nacional de Colombia, con actividades dirigidas al bienestar y desarrollo de esta población.