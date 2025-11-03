Cemento País y Construyamos, unidos por la cultura y el Carnaval de Magangué 2025

Con ritmo, color y alegría, Construyamos se toma los Carnavales de Magangué 2025, y Cemento País se une a la fiesta como su gran aliado en la región. La celebración más importante del corazón del Bajo Magdalena se vive en las calles, y Cemento País dice presente para acompañar a su cliente y amigo, Construyamos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Es un honor acompañar a nuestro cliente en esta fiesta cultural que es patrimonio de todos los magangueños. Nos sentimos orgullosos de ser parte de esta celebración y de contribuir al desarrollo de la región”, expresó Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País.

Con este respaldo, Cemento País reafirma su compromiso con las iniciativas que fortalecen la cultura, la identidad y el progreso de las comunidades.