Cae 'El Jair' con un revólver, en la transversal 54, del barrio El Bosque

En desarrollo de acciones contundentes en contra del homicidio, un presunto delincuente que portaba arma de fuego ilegal, fue capturado en operativos de registro y control en el barrio El Bosque.

El capturado fue identificado como alias “el Jair”, de 35 años, quien se encontraba en una esquina del sector de forma sospechosa, encontrándole en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con un cartucho sin percutir.

El arma de fuego ilegal, será enviada al laboratorio de balística para que peritos analicen y cotejen con las evidencias recolectas en lugares de los hechos donde se han presentado afectaciones a la vida.

El capturado y los elementos incautados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó la importancia de estos operativos para seguir salvando vidas y disminuyendo los índices de la criminalidad en la ciudad, especialmente en materia de homicidios, incautando a la fecha 614 armas de fuego.

“En el marco del “Plan Cazador” continuamos nuestra ofensiva contra el homicidio y los delitos de alto impacto en Cartagena, a través del trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía Distrital, que sumado al apoyo y la colaboración de la comunidad nos permite seguir entregando muy importantes resultados para garantizar la seguridad y convivencia de los cartageneros y sus visitantes”, aseguró.

En lo corrido del año, se han capturado 714 personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

La Policía Nacional en Cartagena de Indias, sigue invitando a los cartageneros a seguir cooperando-bajo absoluta reserva- con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.