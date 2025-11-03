Autoridades revisan rodaje de motocicletas venezolanas

Cúcuta

Las autoridades de tránsito en la zona de frontera han entrado a examinar el movimiento de motocicletas venezolanas en la ciudad.

Lo que se pretende con esta acción es determinar las condiciones en que se encuentran estos vehículos, su documentación y quienes están al frente de las mismas en condiciones de legalidad.

“Es una medida de carácter normal, preventiva y entendiendo el volumen de motocicletas que ha crecido en todo el país, es válido mirar como estamos nosotros” dijo un vocero del gobierno municipal.

Así mismo explicó que se estima que en la ciudad y el área metropolitana ruedan más de cinco mil motos con placas venezolanas.