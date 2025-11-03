Autoridades listas para atender el Plan Retorno en Norte de Santander

Cúcuta

Para atender la alta demanda de movilidad que se espera en el primer puente festivo del mes de noviembre, las autoridades desde muy temprano activaron un dispositivo de seguridad vial en los principales corredores de Norte de Santander.

El coronel Juan Carlos Carreño Arbeláez, jefe de la seccional de tránsito y transporte en Norte de Santander dijo a Caracol Radio que “el dispositivo cuenta con seis áreas de prevención ubicadas en los corredores Cúcuta-Ocaña, Sardinata-Cúcuta y Cúcuta-Pamplona, donde se realizarán controles permanentes”.

“Tenemos un componente logístico y humano desplegado para acompañar a los viajeros. La idea es garantizar una movilidad segura sobre los principales ejes viales del departamento”, señaló el oficial.

Además, recordó que habrá restricción para vehículos de carga este lunes 3 de noviembre desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en el sector de la Ye de Astilleros.

Así mismo recordó a los conductores la responsabilidad de conducir con prudencia, de portar el kit de carreteras y tener sus documentos en regla. Además antes de emprender el viaje revisar las condiciones del vehículo.