Ataque sicarial en el municipio de Los Patios

Ataque de sicarios en Los Patios / Foto Archivo / Colprensa/Archivo

Cúcuta

Las autoridades investigan los móviles que rodearon el ataque de sicarios a un hombre que se encontraba en un establecimiento, lavadero de vehículos, en el municipio de Los Patios.

El hecho se presentó en el sector de El Chaparral cuando los atacantes llegaron en motocicleta y atentaron contra la integridad de la víctima, al parecer en medio de un hurto hacía una persona que lo acompañaba.

El hombre fue identificado como Walter Geovany Hernández Caballero de 36 años quien recibió tres impactos de arma de fuego.

El lesionado fue trasladado a un centro asistencial pero posteriormente en medio del esfuerzos de los galenos por salvarle la vida falleció.

Unidades de policía judicial asumieron la investigación por este homicidio en el área metropolitana de Cúcuta registrado en las últimas horas.