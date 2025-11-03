Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Aeropuerto de Cartagena restableció operaciones después de retirar una avioneta de la pista

La aeronave se había quedado detenida cuando carreteaba

Aeropuerto de Cartagena restableció operaciones después de superar retirar avioneta de la pista

Aeropuerto de Cartagena restableció operaciones después de superar retirar avioneta de la pista

Por 26 minutos estuvo cerrado el aeropuerto internacional Rafael Núñez de Cartagena porque una avioneta privada reportó problemas con el tren delantero cuando estaba rodando, lo que provocó cierre de pista, mientras la aeronave era retirada.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La avioneta privada de matrícula HK2963G Piper 34, había aterrizado procedente de Medellín y cuando se disponía a llegar a plataforma uno de los neumáticos se averió.

Aplicando los protocolos de seguridad se procedió a detener las llegadas y salidas mientras la aeronave era retirada de la pista con ayuda de un remolcador de la Aeronaval.

Durante la eventualidad, el vuelo de Avianca 9282 procedente de Medellín fue desviado a Santa Marta. La operación fue restablecida y el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez ópera con normalidad.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad