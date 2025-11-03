Aeropuerto de Cartagena restableció operaciones después de retirar una avioneta de la pista

Por 26 minutos estuvo cerrado el aeropuerto internacional Rafael Núñez de Cartagena porque una avioneta privada reportó problemas con el tren delantero cuando estaba rodando, lo que provocó cierre de pista, mientras la aeronave era retirada.

La avioneta privada de matrícula HK2963G Piper 34, había aterrizado procedente de Medellín y cuando se disponía a llegar a plataforma uno de los neumáticos se averió.

Aplicando los protocolos de seguridad se procedió a detener las llegadas y salidas mientras la aeronave era retirada de la pista con ayuda de un remolcador de la Aeronaval.

Durante la eventualidad, el vuelo de Avianca 9282 procedente de Medellín fue desviado a Santa Marta. La operación fue restablecida y el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez ópera con normalidad.