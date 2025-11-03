35.000 vehículos se movilizan durante el Plan Retorno por las vías del departamento de Bolívar

La Policía Nacional de Colombia, en el marco de la estrategia “Seguridad, Democracia y Dignidad”, ha dispuesto siete áreas de prevención vial a lo largo y ancho del departamento de Bolívar, con el propósito de garantizar un Plan Retorno seguro para todos los viajeros durante este puente festivo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En estos puntos estratégicos, los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar realizan controles de documentación, elementos de seguridad, verificación del estado técnico-mecánico de los vehículos, así como pausas activas, charlas preventivas, pruebas de alcoholemia y control de velocidad, promoviendo la responsabilidad y el autocuidado en las vías.

Durante el desarrollo del dispositivo, se ha registrado una movilidad de 31.140 vehículos ingresando y 31.126 saliendo del departamento. En materia de accidentalidad vial, se reportan dos accidentes, con cuatro personas lesionadas y, afortunadamente, ningún fallecido por siniestros viales, lo que refleja el compromiso de los conductores y la efectividad de las acciones preventivas implementadas.

Así mismo, se han impuesto 137 comparendos a conductores por infringir las normas de tránsito, y se han inmovilizado 92 motocicletas y nueve vehículos, como parte de las acciones de control y vigilancia para garantizar la seguridad vial en las carreteras del departamento.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, Comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó:

“A través de nuestra Seccional de Tránsito y Transporte continuamos fortaleciendo las acciones preventivas y pedagógicas que permitan proteger la vida de todos los actores viales. Invitamos a los viajeros a conducir con precaución y a respetar las normas de tránsito para que este Plan Retorno culmine sin hechos que lamentar.”