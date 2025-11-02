Un muerto y un herido dejó ataque de sicarios en el barrio Policarpa de Cartagena

Un homicidio y un lesionado con arma de fuego se presentó en el barrio Policarpa, calle Las Mallas. La víctima fatal fue identificada como Kleiner Escobar Martínez, de 24 años de edad, natural de Cartagena.

De acuerdo a lo manifestado por la ciudadanía, Kleiner caminaba por el sector Las Mallas, se acerca un particular y le causa las lesiones, quien posteriormente fallece, del mismo hecho resultó lesionado un sujeto a quien apodan Brayan de 24 años de edad, el cual es atendido en un centro asistencial de la ciudad.

El occiso presenta cuatro anotaciones judiciales: dos por fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, años 2022 y 2025; una por violencia contra servidor público del 2024 y una por tráfico, fabricación de estupefacientes año 2020.

Al lesionado le figuran siete anotaciones por diferentes delitos: tres por hurto de los años 2020 y 2023; dos por tráfico, fabricación de estupefacientes, años 2024 y 2025; una por violencia intrafamiliar 2024 y una por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego del año 2022.

Por este hecho fue capturado una persona de 23 años de edad, le registran siete anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, porte de armas de fuego y hurto.

La inspección técnica a cadáver la realizaron funcionarios delitos CTI de la Fiscalía General de la Nación.