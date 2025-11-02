Otro secuestro en el municipio de Tibú, Catatumbo

Preocupación en Tibú por otro caso de secuestro / Foto: Cortesía.

Cúcuta

En medio del grave panorama de violencia que tiene la región del Catatumbo uno de los delitos que sigue en aumento es el secuestro en la zona norte del departamento.

En las últimas horas, las autoridades reportaron el secuestro de un comerciante del municipio de Tibú identificado como Edwin Arbey Peinado Castilla quien fue plagiado por hombres armados en el casco urbano de esa población.

El reporte judicial advierte que este hombre fue abordado en un espacio público, en el parque de Villa Paz y llevado con rumbo desconocido.

La víctima es el propietario de un establecimiento de calcomanías en ese municipio ubicado al norte del departamento, desconociéndose por ahora los móviles del plagio.

En la zona donde se presentó el hecho delinquen las disidencias armadas del frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Por ahora se desconocen quienes serían los responsables de este hecho violento, en una región donde este abominable delito no cesa y por el contrario sigue creciendo el número de personas víctimas de este flagelo.

Las dinámicas de confrontación entre los grupos ilegales en el Catatumbo cada día deja al descubierto acciones ilegales que atentan contra la integridad de la población civil en hechos que se presentan casi a diario.