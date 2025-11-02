Ola de ataques sicariales en Cúcuta

Una serie de hecho violentos se han presentado en la ciudad en las últimas horas / Foto Colprensa

Cúcuta

En menos de doce horas se registraron varios hechos de violencia bajo la modalidad del sicariato en la ciudad de Cúcuta en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

El epicentro de estos hechos violentos fueron los barrios Siglo XXI, Aguas Clientes, y en el barrio Prados del Este de esta capital.

En ataques de sicarios, fueron baleados Jefferson Fernández Diaz quien se encontraba en un establecimiento cuando fue atacado por hombres que llegaron en motocicleta y le dispararon en varias ocasiones.

La segunda víctima de una acción similar fue identificada como Alfonso Rafael Fernández quien fue atacado cuando se desplazaba en su motocicleta y baleado por desconocidos.

Posteriormente, el comerciante Franklin Laguado Fernández quien resultó herido por hombres que le dispararon cuando arribaba a su residencia en el barrio Prados Norte.

En este último caso, la hipótesis de las autoridades esta fijada en un presunto caso de extorsión en el que la víctima se ha negado a pagar las exigencias de dinero de desconocidos.

Y en hechos que están por esclarecerse el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue hallado en un apartamento del sector de Los Estoraques.

Unidades de Policía Judicial iniciaron las investigaciones por estos hechos violentos que se presentaron en varios sectores de Cúcuta y que mantienen las alarmas encendidas por el aumento de los homicidios en la ciudad.