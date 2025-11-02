Nuevo Chambacú: se construirá un tercer carril en la carrera 14 de Torices

Nuevo Chambacú: Alcaldía de Mayor de Cartagena construirá un tercer carril en la carrera 14 de Torices

Cartagena sigue viendo cómo toma forma uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz: el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, que hoy alcanza un avance físico del 52 %. La obra, liderada por la Secretaría de Infraestructura Distrital en articulación con el IDER y la Secretaría General, representa una nueva etapa de renacimiento para el histórico sector de Chambacú.

Este megaproyecto, que abarca más de 64.000 metros cuadrados, combina espacios deportivos, recreativos y verdes con un enfoque técnico, ambiental y social. Hasta la fecha, ha generado más de 170 empleos directos y ha devuelto la esperanza a una comunidad que hoy ve cómo su entorno se convierte en un centro moderno de integración y desarrollo.

Progreso visible en los dos lotes

El proyecto avanza con firmeza tanto en la zona de Ligas Mayores, ubicada junto al centro comercial Mall Plaza, como en la de Ligas Menores, frente a la estación de Transcaribe.

En esta última, ya se encuentra completamente terminada la cancha de fútbol sintética, con su sistema de drenaje y cerramiento perimetral, lo que representa un paso fundamental para el disfrute de los jóvenes y niños deportistas.

Además, se recuperó todo el espacio público que durante años estuvo ocupado por cantinas, parqueaderos, estaderos, hospedajes, talleres mecánicos y asentamientos informales.

En este sector Papayal de Chambacú, el Distrito proyecta la construcción de un nuevo carril vehicular que facilitará la salida por la Carrera 14 de Torices, mejorando la movilidad en una zona que históricamente ha registrado embotellamientos. Este nuevo carril vendrá acompañado de una plazoleta con una escultura en honor al médico, antropólogo y escritor colombiano Manuel Zapata Olivella.

Avances por escenarios

Los informes técnicos de la interventoría confirman progresos significativos en los frentes de obra:

• Cancha de Fútbol 11 Infantil: 100 % lista, con grama sintética instalada.

• Cancha de Fútbol 9: 80 %, con geomembranas y triturado completados.

• Cancha de Sóftbol y graderías: 95 %, con estructuras fundidas y detalles de acabados.

• Cancha múltiple y losas de parqueaderos: 98 %, en fase de pintura y demarcación final.

• Baterías sanitarias, camerinos y accesos: entre 85 % y 95 % de avance.

• Urbanismo y paisajismo: 50 %, con trabajos de relleno, compactación y arborización.

A pesar de las lluvias de las últimas semanas, el cronograma se mantiene estable gracias a la planeación técnica y la adecuada coordinación interinstitucional.

Con el 52 % de avance, el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú ratifica el compromiso del alcalde Dumek Turbay Paz por hacer realidad una Cartagena más deportiva, inclusiva y moderna.