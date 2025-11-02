Medellín es capaz de salir de los peores momentos y ser ejemplo: Fico en celebración de los 350 años

Medellín

Diferentes políticos del congreso, concejales y autoridades militares y policiales, además del gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, se reunieron en la parte externa del Banco de la República, en inmediaciones del parque de Berrío, para conmemorar 350 años de historia de la capital antioqueña . En este acto hubo actividades culturales y, por supuesto, palabras de elogio y miradas al futuro de la ciudad de todos, porque congrega a personas de diferentes partes del país que también aportan al desarrollo.

En el acto se hizo un minuto de silencio en memoria de Jesús María Acevedo, fundador de la empresa Haceb y como antioqueño destacado, y así comenzó el alcalde Gutiérrez su intervención exaltando las cosas importantes y los referentes de ciudad que han hecho que Medellín sea lo que es hoy, un ejemplo de pujanza.

“Reconocemos nuestro pasado, pero miramos con orgullo hacia el futuro, y que, definitivamente, lo mejor que tiene Medellín es su gente. Es lo que ha hecho posible que la ciudad salga adelante, que la ciudad puede caer, pero que siempre vuelve a levantarse. Esa es la enseñanza de Medellín en estos trescientos cincuenta años”, recalcó el mandatario.

También destacó que esos momentos oscuros como la violencia, cuando Medellín fue catalogada como una de las ciudades más violentas o quizás la más violenta, ya fueron superados y puso como ejemplo el edificio Mónaco, un fortín de Pablo Escobar ahora convertido en el parque de la inflexión; también se hizo mención de símbolos de ciudad tan importantes como El Metro, La Plaza Botero, entre otros, sin dejar de lado el arte, la cultura y los artistas.

“Llega el momento de mostrar la nueva cara de Medellín, la cara que nos soñamos para los próximos años, una cara que honra a los arrieros que abrieron camino, a los obreros que levantaron la ciudad con sus manos, a los empresarios que arriesgaron todo, a las maestras, a los artistas, a los jóvenes, a las madres y padres, a todos los que alguna vez soñaron con una Medellín mejor. Esa nueva cara es la de Medellín como ciudad del bienestar”, agregó.

Recalcó que en cuanto a obras, la ciudad sigue siendo pionera con la construcción del Metro, con el de la 80 y otros proyectos como el del estadio Atanasio Girardot que se renovará.