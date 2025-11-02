Hombre fue asesinado por su cuñado con un machete en el sur de Cartagena

Un homicidio con arma cortopunzante durante riña se presentó en el barrio El Pozón, sector Los Tamarindos.

La víctima fatal fue identificada como José Manuel Chamorro Elles, de 26 años, natural de Cartagena, quien recibió varias heridas con arma cortopunzante, siendo trasladado a un centro asistencial, donde fallece.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Al parecer, los hechos se habrían presentado durante una riña al interior de una vivienda, donde su cuñado, llega y por no recibirle estupefacientes, lo que genero la riña y con un armacortopunzante (machete), lo lesionó.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación.