Estupor por secuestro y posterior homicidio de un estudiante en Tibú

Cúcuta

En el municipio de Tibú donde los hechos de violencia no cesan, hay indignación, estupor, tristeza y desconsuelo por el secuestro y posterior homicidio de un joven estudiante del Colegio Caldas en esa población.

Las autoridades informaron que el repudiable hecho se presentó en medio de un desfile cultural en pleno casco urbano del municipio cuando desconocidos irrumpieron en el mismo y se lo llevaron.

Posteriormente, se conoció que el cuerpo del estudiante, menor de edad identificado como Keiner Santiago Ruiz fue hallado con varios impactos de arma de fuego.

Trascendió que el estudiante es hijo de una docente del mismo municipio, desconociéndose por ahora los móviles que rodearon este lamentable hecho.

Las autoridades investigan quienes estarían detrás de esta acción violenta, en uno de de los municipios de la región del Catatumbo que registra la más alta tasa de homicidios.

La comunidad educativa se alista a adelantar una marcha de protesta para pedir el respeto por la vida y por las escuelas, territorios de paz en Norte de Santander.