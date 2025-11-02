Estados Unidos confirmó un nuevo ataque a una lancha, atribuida al narcotráfico, en aguas del Caribe.

De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Guerra estadounidense, durante el operativo murieron cuatro personas que estaban a bordo de la embarcación.

“Este buque —al igual que todos los demás— era conocido por nuestros servicios de inteligencia por su participación en el contrabando de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes. Tres narcoterroristas se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque”, indicó el secretario de Guerra Pete Hegseth.

Con este nuevo ataque estadounidense, ya son 16 las embarcaciones destruidas por las fuerzas militares en aguas internacionales, la mitad de ellas en el Pacífico, y las cuales Estados Unidos vincula con actividades de narcotráfico, desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur que inicialmente se centró en el Caribe, cerca de aguas venezolanas.

“Estos narcoterroristas están introduciendo drogas en nuestro país para envenenar a los estadounidenses en su propia tierra, y no lo lograrán. El Departamento los tratará exactamente igual que tratamos a Al-Qaeda. Seguiremos rastreándolos, localizándolos, buscándolos y eliminándolos”, señaló el funcionario .

Estados Unidos ordenó hace dos meses uno de los despliegues militares en el Caribe más grandes de los últimos años. A los buques militares, el submarino, el destructor y los aviones de combate, que ya se encuentran allí, se sumó el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que el Pentágono desplegó el pasado viernes y se encuentra en camino.