Clemencia celebró a su niñez con “Dulce con Amor: sabor y tradición”

La plaza principal del municipio se llenó de color, alegría y dulzura con la celebración de “Dulce con Amor: sabor y tradición”

Más de 2.000 niños y niñas participaron de esta jornada que reafirmó el compromiso de la administración municipal con la infancia y las tradiciones familiares.

El alcalde Miguel Samir Barrios, caracterizado como Gokú, y la gestora social Amalfy Coneo, vestida de diosa, lideraron la celebración junto a personajes de Disney, payasos y animadores que hicieron reír a grandes y chicos.

“Esta es una de las celebraciones más esperadas por nuestros niños. Desde la Alcaldía trabajamos para fortalecer la niñez, porque la diversión también es una forma de educar y construir comunidad”, señaló el alcalde Miguel Samir Barrios.

Durante la jornada se realizaron concursos, rondas infantiles, juegos, bailes, la pasarela del Modelaje Kid y la premiación de los disfraces más creativos. Cada familia disfrutó de un espacio lleno de integración y convivencia, en el que también se entregaron refrigerios y dulces a los asistentes.

La gestora social Amalfy Coneo resaltó que este tipo de celebraciones fortalecen los valores familiares y el sentido de pertenencia.

“Queremos que nuestros niños crezcan en un entorno donde la alegría, el amor y las tradiciones sean parte de su formación. Cada sonrisa vale el esfuerzo”, expresó.

Entre los asistentes, Luisa Zárate, madre de familia, destacó la importancia de este tipo de actividades:

“Ver a nuestros hijos felices no tiene precio. Hoy jugaron, bailaron y se sintieron importantes. Gracias al alcalde y a la gestora por mantener viva esta tradición tan linda”, comentó emocionada.

Las candidatas al Reinado Cultural Clemencia 2025 también participaron activamente en la jornada, compartiendo con los pequeños y animando las actividades con entusiasmo y compromiso.

La celebración se extendió a los corregimientos de Piñique y Las Caras, y la vereda Califa, donde los niños y niñas también fueron los protagonistas de una programación llena de juegos, concursos y presentaciones artísticas.

“Dulce con Amor: sabor y tradición” fue más que una fiesta: fue una manifestación de unión comunitaria y cariño hacia la niñez, en la que Clemencia demostró que su mayor riqueza está en las sonrisas de sus niños.

