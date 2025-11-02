Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Cadáver en avanzado estado de descomposición fue encontrado en la bahía de Cartagena

El cuerpo permanece en la morgue sin identificar

Bahía de Cartagena

Bahía de Cartagena(Cortesía)

Se dio el hallazgo de un cuerpo sin vida detrás del muelle Compás, cerca de Muelles El Bosque.

El cuerpo sin vida está sin identificar, no presenta signos de violencia y se encuentra en alto grado de descomposición.

Patrullajes realizados por unidades de la Armada Nacional, observan en el mar un cuerpo sin vida y la inspección técnica a cadáver estuvo a cargo de la Seccional de Investigación Criminal.

