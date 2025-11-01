XXXV edición del Festival de Gaitas, Cantos y Tambores del Socorro

El folclor llenará de alegría y tradición las calles del barrio El Socorro, con la realización del XXXV Festival de Gaitas, Cantos y Tambores de Cartagena de Indias, proyecto ganador de la convocatoria Circuito Cultural de Cartagena 2025, de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

Esta nueva edición, que se desarrollará desde hoy 31 de octubre hasta el sábado 2 de noviembre, rinde homenaje al maestro Luis Alfredo Pérez Lozano “Tamborgrande”, y se convierte en un encuentro que exalta la riqueza del folclor Caribe.

“El folclor del Caribe es el alma viva de nuestra cultura. Este festival representa la alegría, la resistencia y la creatividad del pueblo cartagenero. Desde la Alcaldía seguiremos apoyando a quienes con su arte fortalecen la identidad y promueven la paz”, expresó Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena.

El festival permitirá generar un espacio para que los grupos de gaitas y bullerengues no solo de la ciudad sino de la región caribe, muestren sus trabajos a la comunidad y en especial a los visitantes; por lo que el evento servirá para potencializar la cadena de valor de los grupos y fomentará el emprendimiento cultural.

El viernes 31 de octubre el festival dará inicio con una muestra artística en el Centro Cultural del Socorro, continuando el sábado 1 y domingo 2 de noviembre en el Hogar Infantil El Portalito, donde se presentarán más de 30 grupos de música de gaita, bullerengue y tambora.

Además, el festival incluirá el Mercado Cultural del Folclor, un espacio de encuentro y emprendimiento que busca fortalecer la economía creativa y visibilizar los productos y saberes de nuestros cultores.

“Invitamos a los cartageneros a disfrutar de este gran encuentro cultural que nos enseña año tras año y nos hace gozar a son de gaita y tambores. Desde el Instituto seguimos apoyando estas iniciativas que hacen parte del Circuito Cultural de Cartagena de Indias”, manifestó Lucy Espinoza Díaz, directora del IPCC.

Por su parte, Ariel Ramos, representante legal del Comité Cultural del Socorro, destacó que “llegar a la versión número 35 del festival es el resultado del amor y compromiso de toda una comunidad que entiende que el tambor y la gaita son instrumentos de vida, de unión y de paz”.

Con el lema “Un canto a la vida, un canto a la paz”, el Festival de Gaitas, Cantos y Tambores del Socorro invita a toda la ciudadanía a vivir, sentir y celebrar las expresiones musicales que hacen grande al Caribe colombiano, reafirmando que la cultura es el mejor camino para fortalecer el tejido social y construir convivencia.

Programación

Viernes 31 de octubre

-Desfile del Buen Trato

Saliendo del Hogar Infantil El Portalito / 3:00 p.m.

-Muestras folclóricas

Centro Cultural El Socorro / 5:00 p.m.

Sábado 1 de noviembre

-Mercado Cultural

Hogar Infantil El Portalito / 5:00 p.m.

Domingo 2 de noviembre

-Conversatorio

Hogar Infantil El Portalito / 4:00 p.m.

-Mercado Cultural

Hogar Infantil El Portalito / 5:00 p.m.

-Presentación de grupos y canciones inéditas

Hogar Infantil El Portalito / 6:00 p.m.