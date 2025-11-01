Situación de Bogotá, retos de innovación, seguimiento y nuevas reglamentaciones, en cierre del MEM

La agenda académicadel tercer y último día en el 30° congreso MEM, abordó temas relacionados con el suministro de demanda de energía en Bogotá, la innovación en el sector eléctricos y las actividades de seguimiento y control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y las próximas resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.

Principales reflexiones en el primer panel sobre La demanda de energía en Bogotá

Todos los panelistas coincidieron en que la situaciónde la demanda en Bogotárequiere acción inmediata, menos diagnósticos y más ejecución. Emma Salazar, directora de planeaciónde la operación en XM, planteó que la sabana de Bogotá enfrentaun alto riesgo de apagón debido a atrasos en proyectos de transmisión, crecimiento acelerado de la demanda y vulnerabilidad operativa.

Para Fredy Zuleta, gerentegeneral de Enlaza, los proyectos clave del norte de Bogotá llevan más de una década de retraso, principalmente, por trabas en el licenciamiento ambiental y oposición local. Aunque se estima que, si se resuelven los pendientes, la entrada de la infraestructura se daría en el segundosemestre de 2027.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco resaltó el esfuerzo de las empresas y operadores para mantener el sistema funcionando pese a las dificultades e hizo un llamado a priorizar criterios técnicos sobre consideraciones políticas o ideológicas.

En este panel también participaron Francesco Bertoli, gerente general de Enel, y Carlos Mario Caro, gerente generalde ISA Intercolombia;y fue moderado por Henry Navarro, consultor del sector de energía.

Lo quese dijoen elprimer panelsobre Cómopromover lainnovación tecnológicaen el sector eléctrico colombiano

En este espacio Beatriz Yemail, directora de GAMES Economics, aseguró que hay que pasar del análisisinstitucional a imaginarse cómo debe ser el futuro del sistema eléctrico. Si bien, la generación hidráulica conserva su liderazgo, el parque generador requiere inversiones dada su antigüedad. “En Colombia hay un ambienteinnovador muy vibrante, pero el 10% de las iniciativas llegan a una adopción productiva completa”, agregó.

Alexandra Planas Martí, especialista senior del BID, indicó que todas las tecnologías tienen un papel importante en la matriz, que hay que revisar porque la convocatoria para proyectos offshoreno tuvo los resultados esperados; pero que hay que seguir trabajando, empezar a capacitary traer conocimiento a la región sobre esta tecnología y la nuclear. Resaltó el desarrollo de mecanismos para fomentar la geotermia, como la financiación de la exploración de pozos, en la que los desarrolladores debenreembolsar los recursossi el proyecto resultaviable, permitiendo así reutilizar los fondos en nuevos proyectos.

Ricardo Mejía, del Electric Power Research Institute (EPRI), resaltó el avance del hidrógeno verde como alternativa viable para Colombia, gracias a la reducción de sus costos tecnológicos.

Este panel fue moderado por Xavier Hernando Durán, profesor de la Universidad de los Andes, y también contó con la participación de Jorge Sierra, de CEO de Enersinc; y Antonio Jiménez, director de la CREG.

Anuncios de la Superintendencia de Servicios PúblicosDomiciliarios de la Comisión de Regulación de Energía y Gas,CREG.

Omar Camilo López, superintendente delegado de Servicios Públicos Domiciliarios, manifestó que la entidad está reforzando los mecanismos de vigilancia y control preventivo de las empresasdel mercado mayorista y de la calidad del servicio al usuario.

Por su parte, Antonio Jiménez, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, hizo varios a anuncios relacionados para agilizar los puntos de conexiónde los proyectos de generación, estimular la autogeneración a pequeña escala, la autogeneración remota, sobre el mercado intradiario, superar barreras tecnológicas y avanzaren esquemas de conexiones compartidas con el fin de agilizar la confiabilidad y la eficiencia tarifaria para los usuarios.