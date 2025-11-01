“Playas en Paz”: la apuesta de la Corporación Nuevo Arco Iris en Cartagena

En el marco de la jornada de convivencia realizada en el Parque de la Marina, organizada por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, la Corporación Nuevo Arco Iris presentó su propuesta “Playas en Paz, Productivas y Sostenibles”, un plan integral para convertir las playas de Cartagena en espacios de paz, productividad y sostenibilidad.

El delegado de la corporación, Ricardo José Goez Benítez, leyó el manifiesto de los actores de playa, destacando su papel como protagonistas del turismo local y su compromiso con un trabajo digno, inclusivo y respetuoso del medio ambiente. “Necesitamos playas seguras y sostenibles donde la convivencia y el respeto sean la base del progreso”, afirmó.

La iniciativa, liderada por el Centro de Desarrollo Productivo Nuevo Arco Iris – Capítulo Bolívar, propone seis ejes de acción que abarcan la formalización empresarial, la cultura de paz, la atención al turista y la sostenibilidad ambiental. Entre sus acciones destacan los talleres “Mi Playa, Mi Empresa”, las escuelas de liderazgo comunitario, las campañas de orgullo y servicio como “Cartagena te sonríe desde la playa”, y los programas de manejo de residuos y economía circular.

El proyecto busca articular esfuerzos con entidades públicas y privadas como la Secretaría de Turismo, la Escuela de Gobierno y Liderazgo, el Plan de Emergencia Social, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Igualdad, y la Unidad de Organizaciones Solidarias, el sector academico reperentado en la Universidad Rafael Nuñez además de aliados internacionales.

“Esta propuesta no solo busca mejorar el servicio turístico, sino también dignificar el trabajo de cientos de hombres y mujeres que viven de la playa, promoviendo la paz territorial y el respeto por el entorno natural”, recalcó Goez Benítez.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Desde su fundación en 1996, la Corporación Nuevo Arco Iris ha sido referente nacional en reconciliación, participación ciudadana y desarrollo sostenible. Con Playas en Paz, la organización reafirma su compromiso con el Caribe colombiano, promoviendo una visión donde la paz, la sostenibilidad y la justicia social se encuentren en la arena de nuestras playas.