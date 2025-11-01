No fue una ni fueron dos: fueron tres calles las que entregó Yamil Arana en Mompox

Estas intervenciones, correspondientes a las carreras 3ª, 4ª y la calle 23, suman un kilómetro y hacen parte del plan de infraestructura que lidera el gobernador Yamil Arana Padauí, con el propósito de transformar los territorios, generar empleo local y brindar espacios dignos y seguros a las comunidades.

“Con estas obras seguimos cumpliendo el compromiso de llevar bienestar, felicidad y seguridad a los bolivarenses. Mompox hoy avanza con calles pavimentadas, andenes y accesos seguros que impulsan el desarrollo urbano y el turismo”, expresó el gobernador Yamil Arana Padauí durante la entrega.

El alcalde de Mompox, Juan Nicolás Sinning Ciodaro, destacó los avances en materia de movilidad y obras de infraestructura que hoy son una realidad en el municipio.

“Hoy podemos decir que la malla vial de Mompox está en un 100%. Hace unos meses movilizarse por aquí era casi imposible, pero hoy vemos una nueva Mompox”, expresó el mandatario local, quien agradeció al gobernador por su apoyo y por trabajar de la mano con la comunidad.

Entre las tres obras de generaron más de 150 empleos.

Con estas entregas, la Gobernación de Bolívar consolida su compromiso de construir vías de calidad, generar empleo local y mejorar la infraestructura urbana de los municipios, reafirmando que el desarrollo llega a todos los rincones del departamento.

La comunidad

Sandris Muñoz Hurtado, residente del barrio La Magdalena, Carrera Tercera

“Nos entregaron una calle pavimentada, una obra que esperábamos desde hace más de 44 años. Han pasado más de diez gobernaciones y por fin llegó Yamil Arana para hacernos realidad este sueño. Antes no gozábamos de tener una calle pavimentada; cuando llovía nos tocaba salir y ensuciarnos los pies, y los niños sufrían para poder ir al colegio. Hoy, con mis 31 años, puedo decir que estoy agradecida con el gobernador porque nos pavimentó la calle. Después de más de cuatro décadas, llegó el cambio. Los niños están contentos y con esta pavimentación se va a impulsar el progreso, porque ya hay muchas ideas de negocio que se van a beneficiar.

Además, los niños que estudian en el Alanza Heredia, en la Normal o en el colegio de Pinillo pueden salir de sus casas sin ensuciarse los pies. Este es el mejor cambio que ha tenido el barrio. Estoy súper contenta. No tengo ningún tinte político, pero hay que reconocer cuando un gobierno gestiona de verdad. Palabras dicen muchos, pero gestionar, pocos lo hacen".

Para Eberildis Vargas, habitante del barrio La Magdalena, “antes esta calle era de tierra, llena de barro, una vía muy difícil para transitar. Pero gracias a Dios y a la gestión de la Gobernación hoy contamos con el pavimento. Me siento muy contenta y orgullosa, porque ahora podemos salir tranquilos a cualquier hora, sin preocuparnos por el barro cuando llueve. Este cambio nos ha traído muchos beneficios y estamos muy agradecidos con el gobernador. Que Dios lo guarde por esta obra que tanto necesitábamos”.