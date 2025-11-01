Murió comerciante atacado en el centro de Cúcuta

La extorsión sería el móvil del ataque al comerciante en el Callejón / Crédito: Mongkol Nitirojsakul / Getty Images.

Cúcuta

El propietario de la Droguería Venezuela identificado como Rodolfo Márquez Rodríguez es la nueva víctima de las acciones de los integrantes de la banda trasnacional Los AK 47 quienes le quitaron la vida por negarse a pagar extorsiones.

El hecho que se presentó en las últimas horas se presentó en la Avenida 7 con calle 5 en el barrio Callejón, cuando la víctima de 58 años se encontraba en su establecimiento comercial y fue atacado por un sicario.

El agresor descendió de una motocicleta y le disparo en varias oportunidades, ocasionándole cuatro impactos que le dejaron herido de gravedad.

El comerciante fue trasladado a un centro medico y posteriormente a una clínica privada donde al momento de realizarle una cirugía falleció.

La Gobernación de Norte de Santander ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quien contribuya con información que conduzca a establecer el paradero de los responsables.