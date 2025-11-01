“Mitú, la memoria que no se rinde”

En el corazón del Vaupés, donde los ríos se entrelazan con la selva y el amanecer despierta entre cantos de guacamayas, el 1 de noviembre de 1998 el silencio fue roto por el eco del dolor y el estruendo de la guerra. Aquel día, Mitú —capital selvática y símbolo de la paz amazónica— se convirtió en escenario de una de las páginas más duras y heroicas de la historia reciente de Colombia.

Eran las 5:45 de la mañana cuando el cielo se oscureció con el rugir de las armas. Más de un millar de insurgentes irrumpieron sobre el pequeño pueblo, atacando sin tregua la estación de Policía, donde un puñado de hombres y mujeres de la institución resistieron con valentía sobrehumana. Policías, soldados y civiles quedaron atrapados en medio del fuego, defendiendo con honor un pedazo de patria olvidado entre la selva.

Durante más de 60 horas, los héroes de Mitú resistieron el asedio. No hubo rendición, ni miedo que doblegara su compromiso. Con fusiles que se quedaban sin munición y corazones que latían por Colombia, demostraron que el valor no se mide por el número de hombres, sino por la grandeza del alma.

Muchos de ellos nunca regresaron. Sus nombres quedaron grabados en las paredes de la memoria y en el corazón de sus compañeros. Otros fueron secuestrados, llevados a la espesura de la selva, donde soportaron años de cautiverio, de esperanza y de fe inquebrantable. Hoy, cada historia de esos héroes representa una llama viva que nos recuerda que la libertad se defiende incluso en los rincones más apartados del país.

Veintisiete años después, la Policía Nacional del Departamento de Policía Vaupés rinde homenaje a aquellos valientes que entregaron su vida en cumplimiento del deber. En cada ofrenda floral, en cada palabra de honor, se revive la promesa de no olvidar. Porque Mitú no es solo un nombre en los libros: es un símbolo de resistencia, lealtad y amor por la patria.

Hoy, el viento del Vaupés parece susurrar sus nombres entre los árboles, y el río murmura sus hazañas. La memoria de los héroes de Mitú sigue viva, enseñándonos que la paz se construye con sacrificio, con esperanza y con la fuerza inquebrantable de quienes jamás se rindieron.

Durante la ceremonia conmemorativa, el señor teniente coronel Ardila, comandante del Departamento de Policía Vaupés, dirigió un mensaje lleno de respeto y sentimiento:

“Hoy rendimos tributo a quienes, con su valentía y sacrificio, defendieron la soberanía y el honor de nuestra patria en esta tierra sagrada del Vaupés. Los héroes de Mitú nos recordaron que la vocación policial no conoce el miedo ni la rendición. A ellos, que dieron todo por Colombia, les decimos que su entrega no fue en vano, que su legado sigue vivo en cada uniformado que porta con orgullo el verde oliva de la esperanza y el compromiso con la paz. Que nunca se apague la memoria de quienes hicieron de su deber un acto de amor por la nación.”

Mitú no cayó. Mitú resistió. Y en su memoria, Colombia se levanta con honor y gratitud eterna.