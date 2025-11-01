Martina’s Dancing Era: Una noche inolvidable que Iluminó el Club Cartagena con talento y alegría

El evento consolidó a “Martina’s Dancing Era” como una de las veladas más memorables, reafirmando el compromiso del Club con la promoción del baile, el arte y las tradiciones que unen a todas las generaciones de socios y familias.

La Capitana Infantil 2025, Martina Vergel Durán, una niña que encarna la pasión, la disciplina y una sensibilidad artística inagotable, fue la protagonista de una puesta en escena espectacular. Su comparsa, un viaje en el tiempo lleno de color y música, combinó una narrativa cautivadora con coreografías modernas, transportando al público a un universo de fantasía y emoción.

Un total de 105 niños de distintas edades dieron vida a este show, dotándolo de un alma propia a través de una diversidad de temáticas y ritmos. Con el apoyo de sus familias, estos jóvenes talentos demostraron una constancia, disciplina y dedicación excepcionales, manteniendo viva la esencia de las tradiciones del club, que orgullosamente celebra 124 años de historia.

Durante la ceremonia, la Junta Directiva del Club Cartagena, en cabeza de su vicepresidente Jaime Dávila-Pestana y el Gerente General, Ubaldo Morales, rindió un emotivo homenaje a la Capitana Martina, a sus padres, Daniela Durán y Mairon Vergel, y al equipo de coreógrafos de Ballerinas Modern Dance. Este reconocimiento destacó su impecable labor, su compromiso con la excelencia y su contribución fundamental al éxito rotundo de esta inolvidable celebración.