Fenalco bolívar recibe certificación Icontec por sus actividades misionales

Fenalco Bolívar ha obtenido la certificación ICONTEC que avala la calidad y cumplimiento de los procesos relacionados con sus actividades misionales. Este reconocimiento respalda el compromiso de la organización con la excelencia, la transparencia y la mejora continua en la atención a sus grupos de interés.

La certificación, otorgada tras un proceso de evaluación por parte de ICONTEC, reconoce que los procedimientos, controles y estándares operativos aplicados por FENALCO Bolívar se alinean con las buenas prácticas y los requisitos técnicos establecidos en la norma para garantizar servicios eficientes y responsables. “Para FFENALCO Bolívar es un compromiso indeclinable ejercer su misión gremial, que cuenta una historia de 80 años, bajo los mejores estándares posibles. Ello nos anima a trabajar y mejorar cada día. Éste sello, que ya tenemos desde hace 17 años, es gracias también al compromiso de cada empresario afiliado que comprende el valor de estar y trabajar unidos por la defensa de nuestras más preciadas instituciones democráticas y la actividad empresarial con criterio de sostenibilidad” indicó Mónica Fadul Directora Ejecutiva FENALCO Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Entre los beneficios concretos que trae la certificación se destacan la estandarización y mejora de procesos misionales que incrementan la eficiencia operativa; mayor confianza y reconocimiento por parte de los afiliados, aliados, entidades públicas y privados y usuarios en general; fortalecimiento de la gobernanza interna y mejora continua mediante auditorías periódicas.