🔴 EN VIVO | Real Madrid vs. Valencia por la jornada 11 de LaLiga: siga acá el partidazo

<b>¡El equipo Merengue quiere seguir liderando! </b>Real Madrid se mide con Valencia por la jornada once de LaLiga EA Sports en el mítico estadio Santiago Bernabéu a partir de las 3:00 de la tarde (hora Colombia). <b>El conjunto visitante quiere seguir con su buena racha en la liga española</b> y espera llevarse los tres puntos en casa.De los 10 partidos que el equipo de Xabi Alonso ha disputado, solamente ha caído derrotado una vez y fue frente al Atlético de Madrid 2-3, mientras que los otros nueve los ha ganado. <b>Resultado que lo mantiene como líder de la liga española con un puntaje de 27 puntos sobre 30.</b> Por otro lado, <b>Valencia se encuentra en la zona baja de la tabla</b>, pues ocupa la casilla 18 con apenas 9 puntos.