En el final y con un autogol, Real Cartagena dejó escapar los tres puntos

Real Cartagena debutó en los cuadrangulares semifinales con un empate 1-1, con una anotación de Freddy Montero. Mientras que para los visitantes marcó Christian Marrugo en propia puerta.

Al minuto 35, Freddy Montero cabeceó de gran manera un centro y venció la resistencia del portero de Boca Juniors de Cali para el 1-0 parcial.

El momento de desazón llegó en el minuto 90. Un centro de Boca Juniors de Cali terminó en la cabeza de Christian Marrugo, quien cabeceó para atrás y se coló en la portería de Kevin Armesto para el 1-1 en el marcador.

En la próxima fecha, Real Cartagena estará visitando a Patriotas FC, en condición de visitante. Las acciones se desarrollarán en el estadio La Independencia.