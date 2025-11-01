Noticiero mediodía Cartagena

En el final y con un autogol, Real Cartagena dejó escapar los tres puntos

El equipo heroico arrancó los cuadrangulares con un empate ante Boca Junior de Cali en el Jaime Morón

Real Cartagena debutó en los cuadrangulares semifinales con un empate 1-1, con una anotación de Freddy Montero. Mientras que para los visitantes marcó Christian Marrugo en propia puerta.

Al minuto 35, Freddy Montero cabeceó de gran manera un centro y venció la resistencia del portero de Boca Juniors de Cali para el 1-0 parcial.

El momento de desazón llegó en el minuto 90. Un centro de Boca Juniors de Cali terminó en la cabeza de Christian Marrugo, quien cabeceó para atrás y se coló en la portería de Kevin Armesto para el 1-1 en el marcador.

En la próxima fecha, Real Cartagena estará visitando a Patriotas FC, en condición de visitante. Las acciones se desarrollarán en el estadio La Independencia.

