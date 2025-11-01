Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

El Edén y Punta Castillo vivieron un Halloween lleno de sonrisas, color y convivencia familiar

El Gobernador Yamil Arana y la Primera Gestora Angélica Salas prepararon una celebración cargada de juegos, actividades y sorpresas

El Edén y Punta Castillo vivieron un Halloween lleno de sonrisas, color y convivencia familiar

El Edén y Punta Castillo vivieron un Halloween lleno de sonrisas, color y convivencia familiar

En una noche mágica llena de disfraces, música y alegría, cientos de niños y niñas de Cartagena disfrutaron la celebración de Halloween en el Parque Recreacional El Edén y en Punta Castillo, dos espacios que hoy brillan como puntos de encuentro ciudadano gracias a la recuperación liderada por la Gobernación de Bolívar.

Con la emoción propia de esta fecha, los pequeños se convirtieron en superhéroes, princesas, dinosaurios, ninjas y bailarinas, mientras compartían junto a sus familias una jornada repleta de juegos, dulces y sonrisas. Las risas infantiles y los colores de los disfraces transformaron estos lugares en escenarios de convivencia y felicidad.

La celebración reafirmó el propósito del gobierno departamental de seguir promoviendo espacios seguros, incluyentes y llenos de vida, donde las familias bolivarenses puedan disfrutar y fortalecer sus lazos comunitarios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Estas actividades, además de brindar diversión, consolidan el uso ciudadano de los parques y zonas públicas recuperadas, que hoy se convierten en símbolos de transformación y esperanza para la ciudad.

Halloween se vivió con alegría y en familia, en un ambiente de unión y respeto que refleja el espíritu de una Cartagena que avanza hacia la convivencia y el bienestar de todos.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad