El Edén y Punta Castillo vivieron un Halloween lleno de sonrisas, color y convivencia familiar

En una noche mágica llena de disfraces, música y alegría, cientos de niños y niñas de Cartagena disfrutaron la celebración de Halloween en el Parque Recreacional El Edén y en Punta Castillo, dos espacios que hoy brillan como puntos de encuentro ciudadano gracias a la recuperación liderada por la Gobernación de Bolívar.

Con la emoción propia de esta fecha, los pequeños se convirtieron en superhéroes, princesas, dinosaurios, ninjas y bailarinas, mientras compartían junto a sus familias una jornada repleta de juegos, dulces y sonrisas. Las risas infantiles y los colores de los disfraces transformaron estos lugares en escenarios de convivencia y felicidad.

La celebración reafirmó el propósito del gobierno departamental de seguir promoviendo espacios seguros, incluyentes y llenos de vida, donde las familias bolivarenses puedan disfrutar y fortalecer sus lazos comunitarios.

Estas actividades, además de brindar diversión, consolidan el uso ciudadano de los parques y zonas públicas recuperadas, que hoy se convierten en símbolos de transformación y esperanza para la ciudad.

Halloween se vivió con alegría y en familia, en un ambiente de unión y respeto que refleja el espíritu de una Cartagena que avanza hacia la convivencia y el bienestar de todos.