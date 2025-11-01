Con caravanas de seguridad se atacaron delitos de impacto en Cartagena

En el marco de la estrategia “Seguridad, Democracia y Dignidad” y en el despliegue de planes contra los delitos que afectan la convivencia, la Policía Nacional en Cartagena en un trabajo interinstitucional con las autoridades del distrito, y con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana en el desarrollo de la conmemoración del “Día Dulce”, donde más de 3.000 uniformados de todas las especialidades del servicio de Policía estuvieron comprometidas con actividades que ayudaron a contener delitos de alto impacto en la Ciudad heroica. Logrando la captura de: una (1) por tráfico de estupefacientes, cinco (5) por porte ilegal de armas de fuego, una (1) por hurto, dos (2) por lesiones personales, dos (2) por violación a datos personales, una (1) por receptación y una (1) violencia contra servidor público.

Asimismo, se impusieron 135 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, encontrando como acciones más recurrentes: portar armas o elementos cortantes, portar sustancias prohibidas en espacio público e irrespetar a las autoridades de Policía.

Con más de 30 puestos de control en diferentes puntos de la ciudad, permitieron lograr estos resultados.

Las armas de fuego, estupefacientes y elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y los capturados se encuentran a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

“Es importante resaltar que durante la celebración del “Día Dulce” se desarrolló en completa normalidad y no se presentaron alteraciones a la tranquilidad de los ciudadanos que se encontraban en los diferentes barrios y centros comerciales de la ciudad”, aseguró el señor brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Invitamos a la comunidad a seguir colaborando y cooperando para judicializar a los responsables de los diferentes hechos delictivos que afectan la ciudad, a través de la Línea de Emergencia 123. E-mail: mecar.sijin@policia.gov.co