Como no ocurría hace muchos años, Cartagena disfrutó de una noche en familia y para la niñez

Alcalde Dumek Turbay y general Gelver Peña resaltan estrategia integral de prevención, diálogo y control, tras noche de Halloween con tranquilidad y sin“caravanas de terror”

Cartagena vivió una noche de Halloween en completa calma y normalidad. Gracias al trabajo conjunto entre el Distrito, la Policía Nacional y la Infantería de Marina, miles de familias disfrutaron con tranquilidad de esta tradicional celebración mundial, en la que primó el orden, la seguridad y la alegría en cada rincón de la ciudad.

Cartagena de Indias D. T. y C., 1 de noviembre de 2025. En medio de una inspección de obras del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, junto al comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Gelver Yecid Peña, entregaron un balance positivo tras la celebración de la noche de Halloween en la ciudad, la cual transcurrió en completa calma y sin alteraciones del orden público.

Por primera vez en varios años, no se registraron las llamadas “rodadas del terror”, caravanas de motos que en el pasado provocaron zozobra en las calles de la ciudad. Este resultado fue producto de una estrategia integral de prevención, diálogo y control liderada por la Administración Distrital, a través de la Secretaría del Interior, Distriseguridad, DATT, entre otras dependencias, en coordinación con la Policía Nacional y la Infantería de Marina de la Armada Nacional.

A pesar de que en las redes sociales hubo difusión de diferentes videos de caravanas en años anteriores en aras de desinformar y crear miedo, las autoridades inmediatamente pudieron descifrar y demostrar que estos videos y fotografías difundidas no eran correspondiente a la noche de ayer.

“El balance es 100% positivo. Los operativos se realizaron para salvaguardar la seguridad y la convivencia de los cartageneros, y para que todos se sintieran tranquilos durante la noche de Halloween. Además, abrimos una ventana de conversación con los realizadores de estas caravanas que antes sembraban miedo, y eso nos permitió construir confianza y respeto”, destacó el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario también resaltó el diálogo sostenido con los diferentes grupos de motociclistas de la ciudad, una mesa de trabajo que ha permitido reemplazar la confrontación por la concertación.

“La conversación con los moteros de la ciudad fue fructífera y eso continúa, no se queda quieta. Se trata de brindarles oportunidades y acompañarlos en todo el proceso, pero también ellos se comprometieron en unos puntos, y el primero lo cumplieron: iniciar un proceso en armonía”, añadió el alcalde.

Por su parte, el general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, calificó como excelente el resultado de los operativos desarrollados durante la jornada.

“El operativo de ayer fue excelente, producto de la buena conversación, la concertación, la planeación y el liderazgo de la Administración Distrital, en conjunto con una dependencia como la Secretaría del Interior que dispone de todas sus capacidades para que esto salga adelante”, manifestó el alto oficial.

Durante los controles y patrullajes desplegados en diferentes puntos de la ciudad, se realizaron 13 capturas, de las cuales 8 corresponden a casos de hurto y 5 al plan desarme impulsado recientemente por el Ministerio de Defensa.

La Alcaldía de Cartagena destacó la participación tranquila y ordenada de los ciudadanos, quienes disfrutaron de la tradicional noche de Halloween en familia, con disfraces, actividades recreativas y un ambiente seguro en todos los sectores de la ciudad.