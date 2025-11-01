Comercio se alista para mover sus cajas registradoras

Cúcuta

La federación Nacional de Comerciantes seccional Norte de Santander inicia la organización de lo que será la celebración del viernes negro, fecha comercial muy esperada dados los excelentes resultados que ella representa para la economía local.

Gladis Navarro, presidente del gremio dijo a Caracol Radio “nosotros estamos trabajando desde ya en la organización de eventos de alta plataforma comercial y además promoviendo el movimiento de todos nuestros renglones para responder a la demanda que significan estos meses”.

Dijo la dirigente gremial que paralelo a ello “se desarrollará una jornada de socialización que dirigirá la DIAN con el fin de dar a conocer a propios y a extraños las bondades que contiene la Resolución #000005 del 27 de enero del 2025 emanada por la Dirección Nacional de Impuestos Nacionales donde está consignada el monto que los extranjeros especialmente venezolanos que vienen a comprar a la ciudad pueden utilizar para hacer compras en la ciudad legalmente dando las garantías necesarias para su tráfico fronterizo”.

Explicó además que “monto fijada para este año es de hasta $2’.290.754, monto que favorece la adquisición de mercancías como alimentos preparados y sin preparar, artículos para el hogar, artículos eléctricos para el hogar, y en salud, medicamentos, artículos de papelerías, llantas y baterias, alimentos para animales domésticos y artículos deportivos”.

Panorama del comercio local:

Según el análisis que hace el gremio, el mes de agosto representó para el comercio local un mes muy regular, pero Septiembre, fue mucho menor en ventas, cerrando el mes de Octubre, y según la investigación cualitativa que se realizó, los Centros Comerciales manifiestan menor tráfico y por ende menores ventas; sin embargo, llama la atención que los Grandes Formatos de Comercios se declaran ganadores en el mes de Octubre, superando los pronósticos de ventas que se tenían previstos.

¿Que tanto compran los venezolanos?

Al indagar sobre cual es la participación de las ventas a venezolanos, en estos establecimientos; es decir, grandes formatos, algunos manifiestan que representan el 15%, pero otros manifiestan que es menos del 10%, la principal razón para este comportamiento según el gremio, es que la fuerte devaluación que está viviendo Venezuela, hace que la capacidad de compra este mermada, y esta sería la razón por la que ya no se percibe una importante presencia en la ciudad.

Es por esto que el gremio considera que realizar estrategias que permitan mejorar las ventas en la ciudad en el Black Friday, significará un resarcimiento de las pérdidas en los meses anteriores, por lo que se dispone a gestionar actividades que nos permitan cumplir este objetivo de acompañamiento a estas fechas comerciales.