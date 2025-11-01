Cinco artefactos explosivos fueron destruidos en el sur de Bolívar
Estos elementos fueron accionados de manera controlada en Norosí
En área rural del municipio de Norosí, Bolívar, tropas del Batallón de Infantería No. 4 General Antonio de la Brigada 19 lograron ubicar y destruir de manera controlada un área preparada con cinco artefactos explosivos improvisados.
La destrucción de estos artefactos elimina un riesgo mortal para los campesinos, niños y habitantes que transitan diariamente por la zona, así como la afectación a las tropas que adelantan operaciones para asegurar el territorio, permitiéndoles continuar con su misión de brindar seguridad y el orden constitucional sin el peligro inminente de ser víctimas de estas trampas mortales.
Este resultado reitera el compromiso inquebrantable del Ejercito con la seguridad, la protección de los Derechos Humanos y el bienestar de la población en el sur de Bolívar.