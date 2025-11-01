Cinco artefactos explosivos fueron destruidos en el sur de Bolívar

En área rural del municipio de Norosí, Bolívar, tropas del Batallón de Infantería No. 4 General Antonio de la Brigada 19 lograron ubicar y destruir de manera controlada un área preparada con cinco artefactos explosivos improvisados.

​La destrucción de estos artefactos elimina un riesgo mortal para los campesinos, niños y habitantes que transitan diariamente por la zona, así como la afectación a las tropas que adelantan operaciones para asegurar el territorio, permitiéndoles continuar con su misión de brindar seguridad y el orden constitucional sin el peligro inminente de ser víctimas de estas trampas mortales.

​Este resultado reitera el compromiso inquebrantable del Ejercito con la seguridad, la protección de los Derechos Humanos y el bienestar de la población en el sur de Bolívar.