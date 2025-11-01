Casa del Niño recibe doble reconocimiento en la ceremonia SURA 2025

Casa del Niño Hospital Infantil y la UCI Doña Pilar fueron reconocidas durante la ceremonia del Reconocimiento SURA 2025, realizada en el Hotel Marriott de Barranquilla, por sus experiencias exitosas “Minuto por el Clima” y “Modelo de Gestión y Gobierno de Datos a través de Tableros de Control”.

Reconocimiento SURA es una iniciativa que destaca el poder transformador de las empresas y hace visibles aquellas experiencias que contribuyen al bienestar, la sostenibilidad y la competitividad. En esta edición, además de resaltar prácticas relacionadas con el talento humano, también se destacaron iniciativas en los ámbitos ambiental, tecnológico y de gestión.

Minuto por el Clima es una estrategia educativa que busca sensibilizar a la comunidad hospitalaria sobre el cambio climático y sus efectos en la salud, mediante cápsulas audiovisuales de un minuto. Esta experiencia ha impactado a más de 18.000 personas, logrando que el 71 % del personal adopte prácticas sostenibles y consolide una cultura ambiental dentro de la institución.

El Modelo de Gestión y Gobierno de Datos ha transformado la gestión institucional mediante herramientas de inteligencia de negocio (Power BI), que permiten decisiones basadas en datos y la optimización de recursos. Actualmente, cuenta con 32 tableros activos y un 90 % de estandarización de procesos, fortaleciendo la eficiencia y sostenibilidad organizacional.

“El reconocimiento que hoy recibimos reafirma nuestro compromiso con la calidad, la innovación y la mejora continua. Detrás de cada logro hay un equipo humano apasionado que trabaja con esmero por la niñez de nuestra región”, expresó el Dr. Luis Alberto Percy Vergara, Director General del Grupo Fundacional Casa del Niño.

Este doble reconocimiento refleja el compromiso de Casa del Niño por seguir creciendo e innovando en experiencias y prácticas que generen bienestar y desarrollo para nuestros pacientes, sus familias y toda la comunidad.