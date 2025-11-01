Cartagena vivió una noche de Halloween tranquila y segura

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, Distriseguridad, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), el DATT y toda la articulación del Distrito; junto con la Armanda Nacional, a través de la Infantería de Marina,

y la Policía Metropolitana de Cartagena, entregan un balance positivo, tras dos días continuos de un amplio despliegue operativo especial de convivencia y prevención, durante la celebración de Halloween, que se tomó las tres localidades de la ciudad.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó los resultados positivos en materia de seguridad, movilidad y orden público, tras la coordinación entre el Distrito, Fuerza Pública y el buen comportamiento de la amplia mayoría de cartageneros que, en medio del respeto y la sana convivencia, salieron a las calles y centros comerciales a disfrutar en familia de la noche de Halloween.

Ayer, 31 de octubre, sumado a labores previas de inteligencia y monitoreo, la presencia institucional se desplegó desde las 4:00 de la tarde hasta la medianoche, con acompañamiento de uniformados de la Policía Metropolitana, brigadistas de seguridad, agentes de tránsito, personal administrativo de la Alcaldía Mayor, así como miembros de la Brigada Cívica, el equipo de comunidades y la Red de Apoyo de Distriseguridad, además del respaldo permanente de la Armada Nacional, a través de la Infantería de Marina.

Desde El Pozón, hasta Castillogrande y Crespo, incluyendo sectores como La Castellana, Cuatro Vientos y María Auxiliadora, las autoridades garantizaron un ambiente seguro para las familias, con actividades de orientación ciudadana, control preventivo y atención oportuna de incidentes que pudieran afectar la convivencia.

El dispositivo de seguridad y movilidad contempló la operación de 10 Puestos de Mando Unificados (PMU) en sectores estratégicos, así como presencia activa en más de 40 puntos de la ciudad y sus corregimientos. En total participaron 411 funcionarios de la Administración Distrital, 300 policías y 157 brigadistas de seguridad y agentes de tránsito, apoyados con 181 vallas, 109 motocicletas, 4 grúas, 3 drones y 1 tanqueta para el refuerzo logístico y de control.

Los principales puntos de encuentro, como los centros comerciales Mall Plaza, La Plazuela, La Castellana, Los Ejecutivos y San Fernando, reportaron completa normalidad durante la jornada.

Durante los operativos se lograron 12 capturas en flagrancia, entre ellas:

• 5 por porte ilegal de armas de fuego o municiones

• 1 por tráfico o porte de estupefacientes

• 1 por violencia contra servidor público

• 2 por lesiones personales

• 1 por hurto

• 2 por violación de datos

Además, se incautaron 40 armas blancas y se realizaron 135 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, junto con 2 suspensiones de actividad económica.

En materia de movilidad, el DATT impuso 97 comparendos, inmovilizó 73 motocicletas y 4 vehículos, y ejecutó controles preventivos para evitar el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y el mal estacionamiento.

Como parte de las medidas preventivas y de vigilancia inteligente, Distriseguridad dispuso cinco drones equipados con cámaras térmicas, sistemas de visión infrarroja y zoom de largo alcance, capaces de transmitir en tiempo real a los centros de control del Comando de Atención y Despacho (CAD) de la Policía Metropolitana y la Sala TI2 de la entidad.

Entre los equipos activados se destacan el Matrice 4T, de alta capacidad operativa, y el Mavic 3E, ambos dotados con luces y sensores inteligentes para el reconocimiento de vehículos y personas, lo que permitió una respuesta rápida y coordinada ante cualquier eventualidad.

Distriseguridad, además, mantuvo comunicación constante con la Sala TI-2 para monitoreo en tiempo real de eventos relevantes. Se destaca el buen comportamiento de los cartageneros, que permitió vivir una noche de alegría y tranquilidad.

“Fue un trabajo articulado que demostró que la prevención y la presencia institucional son clave para garantizar la seguridad de todos. Seguiremos fortaleciendo estas acciones por la tranquilidad de la ciudad”, destacó Bruno Hernández, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.

La Administración Distrital agradece a los actores viales y ciudadanos responsables que atendieron las recomendaciones de las autoridades, contribuyendo a una jornada segura y ordenada.