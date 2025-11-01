Bioger Kids llenó de alegría y sostenibilidad el Halloween en comunidades de todo el país

Durante esta jornada, realizada de manera simultánea en distintos municipios de Colombia, más de 6.000 niños y niñas participaron en actividades llenas de alegría, creatividad y aprendizaje. Los municipios de Mahates y San Estanislao de Kostka (Bolívar), La Dorada (Caldas), Chiriguaná (Cesar) y las veredas Concordia y Bajo Tigre del corregimiento de Pasacaballos (Cartagena) se convirtieron en los principales escenarios de esta colorida celebración que, en su versión 2025, unió a familias, docentes y líderes comunitarios en torno a la sostenibilidad.

El eje central del evento fue el concurso de disfraces elaborados con materiales reciclables, una muestra de ingenio infantil que demostró que la creatividad puede ser aliada del planeta. Además, los asistentes disfrutaron de espacios recreativos, entregas de dulces y premios, dinámicas educativas y presentaciones culturales, organizadas por los equipos locales de Bioger con el apoyo de las comunidades.

Con Bioger Kids, la empresa reafirma su compromiso con el bienestar social y la educación ambiental, impulsando desde la infancia un mensaje poderoso: divertirse también puede ser sostenible.