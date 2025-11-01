Ataque a una pareja en la Ciudadela Juan Atalaya

Ataque de sicarios en las últimas horas en Cúcuta / Foto Archivo( Colprensa )

Cúcuta

Unidades de Policía Judicial investigan los móviles que rodearon el ataque a una pareja en el barrio Palmeras, al norte de la ciudad de Cúcuta.

Las víctimas se encontraban departiendo en un establecimiento del sector cuando fueron sorprendidos por dos sicarios que llegaron en motocicletas y les dispararon en repetidas ocasiones.

Los lesionados fueron trasladados al hospital regional dada la gravedad de las heridas que presentan las víctimas y quienes se debaten entre la vida y la muerte.

Por ahora se desconocen los móviles que rodearon esta acción violenta, en medio del incremento de los ataques bajo esta modalidad que sigue en aumento en la capital nortesantandereana.

Durante la última semana se han presentando más de ocho ataques sicariales en la ciudad, por disputas de actividades ilegales como microtráfico y ajustes de cuentas.