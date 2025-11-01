9.000 personas, con el protagonismo de la niñez, celebraron ‘Érase una vez en el Manglar’

La Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza de Dumek Turbay Paz y la gestora social Liliana Majana; a través de la Secretaría de Desarrollo Social, la Oficina de Gestión Social y con el apoyo del EPA Cartagena, el IPCC y demás dependencias, celebró con éxito a los más pequeños con ‘Érase una vez en el Manglar’, un espacio diseñado para promover la integración familiar en el parque más lindo de la ciudad.

“Estamos felices de compartir esta gran celebración con más de 2.000 niños y niñas de nuestra ciudad, que hoy llegaron al Parque Espíritu del Manglar para disfrutar una tarde llena de magia, dulces y diversión. Nuestro mayor deseo es que cada uno viva un día inolvidable, como salido de un cuento de hadas, porque su alegría es, sin duda, la mejor recompensa para nosotros”, afirmó Liliana Majana, Gestora Social de Cartagena.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de estaciones temáticas ambientadas en clásicos como Pinocho, Caperucita Roja, Blancanieves y La Sirenita, entre otros. En cada punto, los niños participaron en actividades lúdicas, juegos, presentaciones artísticas, regalos y dinámicas de lectura, mientras compartían con sus familias en un ambiente tranquilo y seguro.

“Bajo la directriz del alcalde Dumek Turbay Paz quisimos brindar un espacio en el que las familias no solo se divirtieran, sino que se sintieran seguras en una fecha como hoy. Cerramos este evento con rostros llenos de sonrisas y mucha felicidad. Agradecemos a todos los cartageneros que dijeron sí y confiaron en el gobierno”, resaltó Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

Uno de los espacios más llamativos para los pequeños fue el Aula Itinerante de la Fundación Ser Mejor, un espectáculo educativo brindado por el EPA, lleno de arte, humor y aprendizaje ambiental. A través de divertidos personajes y cautivadoras historias, los niños aprendieron sobre la vida silvestre y el valor de proteger las especies que mantienen el equilibrio del planeta.

“Vine con mi sobrino, disfrazado de Batman. El niño ha disfrutado de todas las estaciones, de todos los eventos. Todo me ha parecido súper chévere y me gustaría que siguieran haciendo más eventos así para los niños. Gracias a la Alcaldía por todo”, expresó María Miranda, asistente al evento.

El talento local no podía perderse esta gran celebración de la niñez y contó con la participación de artistas locales, quienes animaron la tarde con un divertido show de títeres, la presentación del grupo Kalov Dance y la música de DJ Compund, que puso a bailar a todos los niños y niñas participantes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con ‘Érase una vez en el Manglar’, la Administración Distrital reitera su compromiso con la promoción de entornos protectores y de recreación llenos de oportunidades para la niñez cartagenera.