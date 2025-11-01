10 capturados y cero homicidios durante las celebraciones en Bolívar

En el marco de la celebración del Día Dulce, una fecha esperada por los niños, niñas y familias bolivarenses, la Policía Nacional de Colombia reafirmó su compromiso con la seguridad, uno de los pilares fundamentales de la estrategia “Seguridad, Democracia y Dignidad”, que busca garantizar entornos seguros, proteger la vida y fortalecer la convivencia ciudadana en todos los rincones del país.

Con el propósito de que esta jornada transcurriera en total tranquilidad, la Institución dio a conocer el balance operativo y preventivo desarrollado en el departamento de Bolívar, que permitió la captura de 10 personas por diferentes delitos, entre ellos violencia intrafamiliar, lesiones personales y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, en municipios como Calamar, Talaigua Nuevo, Hatillo de Loba, Magangué y San Estanislao de Kostka. En estos procedimientos, se logró además la incautación de 150 dosis de estupefacientes, evitando así que estas sustancias llegaran a manos de nuestros jóvenes.

La Institución destacó como resultado positivo que no se registraron homicidios durante la celebración del Día Dulce, un balance que refleja la efectividad de los planes de prevención, el compromiso de los uniformados y el comportamiento ejemplar de los ciudadanos que celebraron en paz y convivencia.

En el componente preventivo, se impusieron cinco comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, contribuyendo a mantener el orden y la armonía durante las celebraciones.

En materia de movilidad, la Seccional de Tránsito y Transporte reportó la realización de 120 comparendos por infracciones a las normas de tránsito, la inmovilización de seis vehículos y 69 motocicletas, destacando igualmente que no se presentaron accidentes viales durante esta jornada festiva.

Por su parte, el Grupo de Infancia y Adolescencia adelantó 30 actividades de acercamiento con la comunidad, promoviendo el autocuidado, la recreación y la alegría de los más pequeños. De igual forma, el Grupo de Policía Comunitaria realizó 25 actividades preventivas, llevando mensajes de convivencia, respeto y seguridad, llenando de sonrisas los rostros de cientos de niños y niñas que disfrutaron de un Día Dulce lleno de diversión y protección.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, resaltó el compromiso y entrega de los hombres y mujeres policías que velaron por la tranquilidad de los ciudadanos:

“Nuestra prioridad es proteger la vida y garantizar que nuestros niños y niñas disfruten en ambientes seguros, donde la alegría y la convivencia sean los verdaderos protagonistas del Día Dulce”.

Con estas acciones, la Policía Nacional de Colombia continúa fortaleciendo su presencia en el territorio, reafirmando su compromiso con la seguridad, la prevención y la protección de las familias bolivarenses.