“Vemos una oportunidad gigante en temas de tecnología e innovación”: Freddy Correa

Para Freddy Correa, el trabajo realizado en Medellín en materia de innovación es un ejemplo de una nueva perspectiva que puede generar conversaciones en el desarrollo tecnológico con la participación articulada del Gobierno, la industria y especialmente la academia.

En Medellín Territorio Inteligente, el gerente de Data de Indra - Minsait destacó el plan de desarrollo territorial que está proyectado para 2030 en la capital antioqueña y se refirió a la iniciativa NovaIA, una apuesta de la organización, en alianza con el sector académico, para ofrecer una formación más ágil que reduzca la brecha educativa en el país.

A continuación la entrevista completa: