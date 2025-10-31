Un hombre que exigió $9 millones a alcalde para extorsionarlo, fue enviado a la cárcel

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Santiago Suárez Morales, señalado como el presunto responsable de extorsionar a un alcalde de un municipio del sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la investigación, el 23 de octubre de 2025, la víctima fue contactada a través de una red social desde un perfil que correspondía al del procesado. En los mensajes, le exigían $9 millones a cambio de no divulgar supuestos actos de corrupción cometidos durante su administración.

Tras negarse a las pretensiones, el mandatario comenzó a recibir mensajes amenazantes, por lo que decidió acudir a las autoridades.

Captura en flagrancia durante la entrega del dinero

En coordinación con el Gaula de la Policía Nacional, se planeó un operativo para capturar al presunto extorsionista. La víctima accedió a entregar la mitad del dinero exigido, y se acordó un encuentro el 26 de octubre en un local comercial del barrio Laureles, en Medellín.

Durante la entrega del paquete que simulaba contener el dinero, Santiago Suárez Morales fue capturado en flagrancia por los investigadores del Gaula.

No aceptó los cargos

El capturado fue presentado ante un fiscal de la URI de Medellín, quien le imputó el delito de tentativa de extorsión agravada. Sin embargo, Suárez no aceptó los cargos. Le otorgaron medida de aseguramiento en centro carcelario.