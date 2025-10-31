¡Subió de nuevo! Cotización del dólar HOY 31 de octubre, según Banco Central de Venezuela

El Wall Street Journal, uno de los periódicos más importantes y de mayor prestigio en Estados Unidos y el mundo, reveló un informe en el cual, se encontraría información obtenida por agentes estadounidenses, donde se establecería cuáles podrían ser objetivos de ataque Venezuela, siempre y cuando, estos fueran aprobados por su presidente, Donald Trump.

A pesar de que aún no se han ordenado ataques terrestres, en el informe se hablaría sobre diferentes operaciones aéreas que tendrían como objetivo, aeropuertos, puertos e instalaciones militares, las cuales, presuntamente, serían utilizadas para poder traficar con drogas. Sin embargo, estos ataques representarían una escalada a un conflicto de gran magnitud, más teniendo en cuenta, que hasta ahora solo se han atacado embarcaciones en aguas internacionales.

Le podría interesar: Inteligencia revela la presencia del Cártel de los Soles en Colombia en alianza con el ELN

CIA en Venezuela

A pesar de esto, dichas confesiones por los agentes de la CIA no serían hechos aislados, pues el mismo Donald Trump, aseguró que en territorio venezolano se encontraban diferentes agentes, cumpliendo con misiones secretas. En conjunto con esto, recientemente se conoció que, como parte del plan de Trump para capturar a maduro, un agente habría contactado al piloto del avión presidencial, a quien se le ofreció una importante suma de dinero para qué cambiará la ruta de la aeronave y facilitara la captura del mandatario venezolano.

Por parte de Venezuela, hace pocos días se difundió que al menos cuatro personas habrían sido capturadas que harían parte de una “Célula criminal”, formada por agentes de la CIA quienes atacarían al buque estadounidense que se encontraba en Trinidad y Tobago, para posteriormente, incriminar al régimen de Nicolás Maduro.

Lea también: El buque destructor de EE.UU. zarpa de Trinidad y Tobago después de cuatro días en la isla

Precio del dólar en Venezuela HOY, 31 de octubre

El precio de la divisa estadounidense, sigue fortaleciéndose gracias a la inflación por la que está pasando Venezuela, y que ha afectado directamente el valor de su moneda nacional. Razón por la cual, día tras día, el dólar ha ido aumentando su precio constantemente, pues desde el día 1 de octubre, el dólar creció cerca de $44 bolívares.

El día 1 de octubre, el precio de la divisa norteamericana se encontraba en un valor alrededor de los $179 Bs, y, para el día de hoy, 31 de octubre, según la información presentada en la página web del Banco Central de Venezuela, el precio se estableció en los $223 bolívares.

Lea también: Venezuela: Maduro dice que Fuerzas Armadas derribaron aviones que serían usados para narcotráfico

Precio de diferentes divisas del mundo en Venezuela

En la página del Banco Central de Venezuela, además de que se encuentra el precio del dólar, también se publican los precios de diferentes divisas pertenecientes a países que sostienen relaciones con Venezuela, y son las siguientes:

Euro: $258,8097 bolívares. (Subió).

$258,8097 bolívares. (Subió). Yuan chino: $31,4586 bolívares. (Subió).

$31,4586 bolívares. (Subió). Lira turca: $5,3286 bolívares. (Subió).

$5,3286 bolívares. (Subió). Rublo ruso: $2,7908 bolívares. (Subió).

Precio del dólar en Colombia

El precio del dólar en Colombia, cerró el mes de octubre con una nueva disminución, y, de hecho, también presentó un valor menor al que abrió el mes. En cuanto al día de hoy, la disminución fue de un valor de $15 pesos colombianos.

Recuerde, que el día 1 de octubre, el dólar se encontraba en un valor de $3.918 pesos, mientras que para el día de hoy, según la información presentada en la página web del Banco de la República, se estableció en $3.870 pesos colombianos.

Conozca más información aquí: ¿Bajó otra vez? Precio oficial del dólar en Colombia para HOY 31 de octubre según Banrep