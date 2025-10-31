Subestación Chambacú tendrá mantenimiento este lunes 3 de noviembre

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de mantenimiento preventivo en la infraestructura eléctrica para fortalecer la continuidad y calidad del servicio de energía en Cartagena. Este lunes festivo, 3 de noviembre, la empresa adelantará trabajos de renovación y mantenimiento en los equipos de la subestación Chambacú.

Durante el desarrollo de estas actividades será necesario interrumpir temporalmente el servicio de energía en los siguientes circuitos y sectores: Circuito Chambacú 5 (parcial) Horario: 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Sector: Barrio El Espinal.

- Circuito Chambacú 7 Horario: 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores: Centro Histórico de Cartagena – San Diego, Éxito, La Serrezuela, Calle Estación del Tabaco, Casa de La Estrella, Calle del Coliseo, Calle del Arzobispado, Calle de Ayos, Calle San Agustín, Universidad de Cartagena, Calle del Porvenir (Edificio Porvenir), Antigua Joyería Onix, Estanco del Tabaco, Calle Siete Infantes, Portón del Pilar, Edificio San Diego, Casa Curato, Centro Comercial Invercrédito, Las Bóvedas, Hotel Santa Clara, Calle de La Bomba, Calle del Campo, Casa de La Moneda, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Teatro Heredia, Calle Santo Domingo, Calle España, entre otros puntos del Centro.

- Circuito Chambacú 8 Horario: 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Sectores: La Matuna, Getsemaní, Parque Centenario, Centro de Convenciones, Calle El Arsenal y sector Terraza Municipal.

Los demás circuitos de la subestación Chambacú, que alimentan el Centro y parte del norte de la ciudad, serán transferidos a otras subestaciones para garantizar la continuidad del servicio en esas zonas.

Asimismo, Afinia informa que el domingo 2 de noviembre se realizarán labores de cambio de postería en los circuitos La Marina 1 y 2, por lo que será necesario suspender el servicio entre las 6:30 a.m. y las 4:00 p.m. en los sectores de Bocagrande: calle 8 con carrera 8, carrera 3 con calle 8 (Edificio Montelíbano), Avenida San Martín, carrera 2 con calle 12, hotel la naval, calle 14 con carrera 1, Edificio Condesa, Estación de Bomberos El Limbo, Hospital Naval y CAI de Bocagrande.

Afinia ofrece disculpas por las molestias que estas interrupciones temporales puedanocasionar y reitera su compromiso con la mejora continua del servicio, para seguir brindando a los cartageneros una energía más confiable, segura y de calidad.

La empresa, recuerda la disponibilidad de la línea telefónica 115 y aplicación para teléfonos móviles Afiniapp para reportar eventos con el servicio de energía, e invita a sus clientes – usuarios a consultar la programación de interrupciones en la sección trabajos programados en el portal www.afinia.com.co y en el canal de WhatsApp Afinia trabajos programados Bolívar para