Santuario de fauna y flora Malpelo celebra 30 años: Habla su fundadora Sandra Bessudo

La Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos, es una organización no gubernamental de carácter ambiental y sin ánimo de lucro, establecida en 1999, bajo las Leyes de la República de Colombia para apoyar y trabajar con el Gobierno en temas de conservación, preservación, educación e investigación del medio marino colombiano, especialmente en el Santuario de Fauna y Flora (SFF) Malpelo

Fundada por Sandra Bessudo, promueve la protección y el cuidado de áreas marinas y costeras de Colombia y del mundo, fomentando el uso sostenible de los recursos naturales.

En entrevista con 10AM, su fundadora contó qué: “Yo llegué en el año de 1987, en una de las primeras expediciones de buzos que se hicieron para descubrir el santuario y la verdad me enamoré de ese lugar y tomé la decisión que era importante hacer algo para proteger este lugar. Es así como pude recolectar firmas, entregarlas al presidente César Gaviria Trujillo quien empezó todo y finalmente en el año de 1995, hoy hace 30 años, se declaró la isla de Malpelo como un santuario de fauna y flora del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia”.

¿Cómo llegar a Malpelo?

Uno debe embarcase en el puerto de Buenaventura y se demora cerca de 36 horas de navegación para llegar a esta isla oceánica que se encuentra en el Pacífico Colombiano.

¿Qué ha pasado en 30 años?

Se ha logrado tener un trabajo con las diferentes instituciones del gobierno con la Armada Nacional, para poder proteger Malpelo. Desde entonces se logró también que Malpelo fuera declarado como una zona especial ante la Organización Marítima Internacional.

En el 2006 logramos también que Malpelo fuera declarado como un sitio de patrimonio mundial de la humanidad de la UNESCO, a través de la fundación, hemos logrado recolectar importantes donaciones y pasamos propuestas de proyectos y se han realizado 54 expediciones científicas multidisciplinarias.

Sandra cuenta que con la declaratoria de santuario de fauna y flora: “Nos pusimos las pilas como país para ponerle un poquito de freno a la destrucción del medio ambiente marino y a la sobrepesca, entendimos que también era importante trabajar con otros países de la región, como son las Islas Galápagos del Ecuador, la isla Cocos de Costa Rica, Coiba de Panamá, y pudimos mostrar entonces esta conectividad”.

Panorama de la pesca de tiburones:

Logramos tener una ley que desincentiva la pesca ilegal, dándole herramientas a todas las instituciones del gobierno para poder poner los sancionatorios, poner unas multas importantes con el fin de desincentivar.

Por otro lado, también hemos venido trabajando en la protección de estas especies que son ya amenazadas y creando varias regulaciones a través de la Autoridad de Pesca y el Ministerio del Medio Ambiente para que el tiburón sea considerado como una especie hidrobiológica y no una especie pesquera.

El gran reto como Colombia y como planeta es buscar nuevas artes de pesca que realmente vayan a capturar las especies que se quieren sin que haya una pesca incidental.