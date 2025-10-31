Patrullajes conjuntos entre Infantería de Marina, Policía y Distrito en 3 localidades de Cartagena

Tal como lo anunció el alcalde Dumek Turbay, como uno de los respaldos en los que se comprometió el Ministro de Defensa Pedro Sánchez, de cara a fortalecer la seguridad en Cartagena, iniciaron los patrullajes de tropas de la Infantería de Marina en los barrios con mayores índices de delitos como el sicariato y el hurto a personas.

Esta noche, bajo el liderazgo de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudada, la Infantería de Marina, en articulación con la Policía Metropolitana, Distriseguridad y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), iniciaron caravanas de seguridad en las tres localidades de Cartagena.

Estas acciones hacen parte de los compromisos adquiridos durante el último Consejo de Seguridad, liderado por el alcalde Dumek Turbay Paz y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en el que se establecieron medidas concretas para reforzar la seguridad en los barrios priorizados de Cartagena. Esta estrategia entre el Distrito y el Gobierno Nacional será complementada con operativos de desarme y fortalecimiento de la inteligencia y la Policía Judicial.

Las caravanas fortalecen la presencia institucional mediante patrullajes, registro y control a personas y acompañamiento en sectores identificados dentro del mapa de calor de la ciudad, con el propósito de prevenir el delito y garantizar entornos seguros para todos cartageneros.

“Estas acciones son muestra de la articulación entre las fuerzas militares, la Policía y las dependencias distritales para brindar resultados reales a las comunidades. Nuestro compromiso y la directriz del alcalde mayor es mantener presencia activa en los barrios y corregimientos para fortalecer la confianza ciudadana”, afirmó Bruno Hernández, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.

La Administración Distrital continuará desarrollando estas estrategias en distintos puntos de la ciudad, priorizando los sectores con mayores índices de criminalidad, como parte de un plan integral de intervención orientado al fortalecimiento de la seguridad y el orden público.