Nunca Más a la Deriva, Armenia epicentro de la primera convención de Narcóticos Anónimos

Armenia

En la ciudad de Armenia se va a llevar a cabo la primera convención del área del Quindío, Narcóticos Anónimos, nunca más a la deriva, 1, 2 y 3 de noviembre se va a realizar esta convención en el auditorio del colegio Capuchinas ubicado en el parque Sucre de la capital del Quindío.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Juan Pablo Bedoya, coordinador de relaciones públicas pues de esta convención explicó “la primera convención del área del Quindío está relacionada con narcóticos anónimos para toda aquella persona que crea tener problemas con las drogas, que quiera encontrar una manera diferente de vivir sin drogas

A partir del sábado a las 10 de la mañana vamos a tener diferentes franjas, de 10 a 12 y de 2 a 6 de la tarde vamos a tener esa franja, así mismo el domingo y el lunes festivo va hacer de 9 a 12 del mediodía, que es el último día.

Muchas personas no sabemos cómo abordar este tema de la adicción porque tenemos un familiar, un tío, un hermano que no sabemos Un amigo, un compañero conocido, Pero Sí, no sé cómo ayudarlo, no sé qué hacer, entonces ahí está ese primer paso, que es reconocer que yo necesito la ayuda porque yo puedo consumir, cierto, pero si no reconozco que esto me está haciendo daño o que es una enfermedad, entonces yo no voy a pedir la ayuda.

El slogan “Nunca más a la deriva.”

Juan Pablo: Fue una idea de nuestras miembros, nuestras compañeras, que significa que cuando nosotros estamos haciendo referencia a la adicción activa, no sabemos qué hacer con nuestra vida, entonces, el programa de Narcóticos Anónimos se convierte en una brújula, en un norte para poder saber guiar nuestra vida y para poder también se saber guiar nuestro proceso de recuperación.

La ingobernabilidad de la persona

Cuando sé que tengo un problema con el consumo de sustancias, una de las razones más evidentes son la ingobernabilidad, cuándo yo soy ingobernable, cuando yo paso por encima del que sea, no me importa, tengo que consumir a toda costa, si dejo el trabajo tirado, si llego tarde el trabajo o, por ejemplo, si me echan a causa de eso, si robo, pierdo mi familia a causa del consumo yo tengo problemas con la adicción.

Quindío pionero en consumo de droga como bazuco

Nosotros en el Quindío somos pioneros en el consumo de bazuco, es una estadística que sacó la gobernación, está trabajando sobre un plan territorial sin droga, nosotros hicimos parte de esa mesa de trabajo y es difícil, porque como somos una ciudad tan pequeña, siempre estamos por encima de la media.

Entonces, el consumo sí se ha visto afectado, digamos que en este caso lo que pasa es que hemos como desconocemos la enfermedad de la adicción. Es que eso es lo que pasa, ese es el gran problema.

Entonces, que yo haya probado un cierto tipo de sustancia, en el colegio, en bachiller, en o en la universidad que se ve mucho también, dos, tres veces y yo no volví a consumir, usted no es adicto, usted experimentó.

Pero las personas que consumimos y nos quedamos enganchados, pero no nos creemos que no tenemos problema, no nos degeneramos, seguimos una vida entre comillas socialmente bien, estudiaste, pero seguí consumiendo. Usted es un adicto.

¿Quiénes son los más afectados y más propensos en este tema?

Cómo te parece que la adicción activa no respeta credo, religión, raza, sociedad, edad. Nada, esto afecta a toda la población, madres, hijos, padres, niños. Ahora en día 8, 11 años ya están consumiendo.

Entonces, como la adicción en general no es el consumo de drogas, sino lo que a mí me pasa cuando yo consumo drogas, La reacción que tiene mi cuerpo, cuando yo consumo drogas, por ejemplo, una persona que no sufre de la enfermedad de la adicción, se toma dos, tres vinos y se acabó la cena y se va para la casa a dormir, porque hay gente que sí lo puede hacer, pero hay gente que consume y se quiere amanecer.

Entonces, se tomó dos, tres vinos y no, sigámosla, compremos una botella, entonces, ya llegó con una hora de sueño al trabajo, trasnochado, todas estas cosas demuestran que yo tengo un problema con el tema de las adicciones.

Es mentira que usted controla el consumo

Es esa gran mentira, yo controlo, yo manejo. ¿No? Porque si usted hubiera controlado y usted hubiera manejado en las primeras dos veces que consumió, usted no vuelve a consumir.

La enfermedad de la adicción está catalogada, por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad mental, porque es que la adicción afecta a todos los aspectos de mi vida, el área mental, el área espiritual, el área física y el área emocional. O sea, eso permea todo eso, genera una fractura en mi carácter, en mi ser, en mi ser humano

Cuando yo reconozco que yo tengo en realidad un problema y busco ayuda, entonces ahí entran Narcóticos Anónimos. Venga que nosotros le podemos ayudar. Venga que nosotros es un programa que está en más de 180 países a nivel mundial. Y en las principales ciudades de Colombia existe un programa donde yo puedo ir. Es gratuito, no se cobra cuota de inscripción.

Le damos una bienvenida, siéntese y escuche cómo ha hecho otra persona para recuperarse, porque dice la literatura, que así sea una persona que lleve un día limpio puede llevar un mensaje y decirle al otro compañero, “Yo puedo, usted también puede.”

¿Cómo la gente puede participar de la convención?

Esta convención es directamente es para el adicto que sufre, para la persona que tiene problemas con las drogas, entonces, si yo tengo mi papa, porque también se ve hija y madre adicta. Lo he visto en los grupos o padre e hijo adictos también, los dos y consumían juntos también. A veces tenemos hasta familias completas.

La enfermedad de la adicción es tan sutil y dice la literatura, no se va arrastra invariablemente a los mismos lugares, cárceles, hospitales y la muerte, pero no solamente degrada al ser humano, sino que también arrastra con ellos a la familia.

Hay unas líneas de información, pues invitamos a la gente que tome apunte

Estas líneas de información son el 3137573587 y el 3188729863, usted puede llamar ahí y se comunica y los compañeros prestan un servicio de información y ellos lo pueden dirigir, informar hacia dónde queda un grupo.