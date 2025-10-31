Motociclistas se desmarcan de caravanas en Cúcuta y piden respetar el día de los niños
Líder de grupo de moteros, aseguró que no participarán y anunció mesas de trabajo con la Alcaldía.
Cúcuta.
En medio de las convocatorias que circulan en Cúcuta para realizar caravanas de motociclistas durante la noche de Halloween, una de las organizaciones más reconocidas del gremio anunció que no participará en estas actividades y llamó a respetar el Día de los Niños.
El vocero Manuel Rincón, conocido popularmente como Machete, explicó en diálogo con Caracol Radio que su grupo ya adelantó una caravana el pasado 29 de octubre, conmemorando anticipadamente la fecha, y que no promoverán recorridos este 31 de octubre.
“Nosotros todos los años respetamos el 31 de octubre. Ese día no hacemos caravanas. Le pedimos a los motorizados, sean de los piques o no, que no salgan y le demos prioridad a los niños”, indicó Rincón.
El líder también se refirió al accidente de tránsito ocurrido tras la caravana del 29 de octubre, en el que falleció un menor de edad, aclarando que no se produjo dentro de la actividad organizada por su grupo, sino posteriormente, cuando algunos participantes se desplazaban por otro sector de la ciudad.
“En nuestras actividades no superamos los 40 kilómetros por hora. El accidente fue fuera de la caravana y en un punto donde nosotros ya no estábamos”, precisó.
Rincón confirmó además que este 30 de octubre sostuvo una reunión con el secretario de gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos, en la que se acordó iniciar mesas de trabajo con el gremio motociclista a partir de la próxima semana, para abordar temas de convivencia, seguridad vial y coordinación con las autoridades.
“Rechazamos cualquier convocatoria que promueva el desorden o esté asociada al consumo de licor. Nosotros no apoyamos esas actividades y esperamos que las autoridades tomen medidas”, aseguró.
Desde su organización reiteraron el llamado a no participar en caravanas esta noche y a dar ejemplo de civismo y responsabilidad, especialmente en una jornada dedicada a los niños y las familias cucuteñas.