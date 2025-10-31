México se sienta a la mesa: Festival Gastronómico Mexicano en el Hotel InterContinental Cartagena

Durante estos días, el restaurante Kanuu se transforma en un punto de encuentro entre dos culturasculinarias que comparten el fuego, el color y la memoria. Desde el Pacífico hasta el altiplano, desde Oaxaca hasta Yucatán, los sabores de México llegan para dialogar con la frescura del Caribe, en un recorrido que celebra la diversidad de ingredientes, técnicas y tradiciones que hacen de su cocina una de las más admiradas del mundo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Desde Ciudad de México llegan los chefs Felipe Padilla Salas y José Antonio Béjar Pérez, del InterContinental Presidente México, para presentar un recorrido culinario que viaja del Pacífico al altiplano. Sus platos emblemáticos, como el ceviche de camarón estilo Acapulco, el mole poblano, la cochinita pibil, los tacos de carnitas michoacanas y los postres que reinterpretan el alma dulce de México, pastel de elote, chocomole y buñuelos rellenos, reflejan la riqueza de la tradición mexicana y la pasión de sus creadores.

El Festival Gastronómico Mexicano es un evento abierto para los cartageneros y visitantes, una invitación a vivir y saborear la fusión entre dos culturas que se encuentran frente al mar.

El festival no se limita a la mesa.El 1 de noviembre, la cava del hotel se transformará en un bar clandestino para el Speakeasy Día de Muertos:Sombras de Maguey, una noche guiada por la tradición y el mezcal. El 2 de noviembre, la terraza será escenario del DJ Set Mexicano & Brunch, donde la música y la coctelería de autor unirándos geografías a través de los sentidos.

Este encuentro nace del deseo de compartir cultura, técnica y hospitalidad, una colaboración entre cocineros que creen en el poder de la gastronomía como lenguaje común, capaz de tender puentes entre territorios y memorias.

“La cocina es una forma de hospitalidad extendida. Este festival es nuestra manera de ofrecerle a Cartagena una experiencia que une continentes, tradiciones y memorias en un mismo encuentro”, señala Alejandro Manfredonio, gerente generaldel Hotel InterContinental Cartagena. “Entendemos la hospitalidad como un acto cultural: cada experiencia que traemos busca abrirle a la ciudad un nuevo relato, una manera distinta de sentir y de saborear el mundo. En esta ocasión, ese relato se escribecon el fuego de México y la energía del Caribe. Queremos que todos los cartageneros vivan esta experiencia como suya y se reconozca como parte de un diálogo más amplio entre culturas.”

El chef Felipe Padilla Salas ha dedicado su carrera a perfeccionar las técnicas de cocina caliente, con especial atención a braseados y cocciones prolongadas, donde el control del tiempo y la temperatura es tan decisivocomo la selección del producto. Su trabajo

demuestra un profundo respeto por la tradición mexicana, logrando que cada platoexprese la complejidad de sabores que solo se obtienen con procesos largos y cuidados. La combinación de rigor técnico y sensibilidad en el sazón permite que los comensales perciban la intensidad de los ingredientes y la historia que hay detrás de cada receta.

Por su parte, José Antonio Béjar Pérez aborda la pastelería y la chocolatería como un laboratorio de sabores y memorias. Su cocina demuestraun dominio absolutodel cacao y el maíz, explorando texturas, acidez y dulzor con precisión. Cada postre evidencia un equilibrio entre técnica y expresión artística, dialogando con las recetas tradicionales y reinterpretando ingredientes para evidenciar la riqueza cultural de México en cada creación.

Con el apoyo de Aeroméxico, aerolínea que conecta ambos destinos, el evento reafirmala alianza natural entre México y Colombia, unidas también por el gusto y la celebración compartida. Durante esos días, el aroma del maíz y el del coco se cruzará frente al mar, y Cartagena se recordará, una vez más, como el lugar donde el mundo viene a encontrarse.