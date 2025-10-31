Listo dispositivo de seguridad para el halloween

Caracol

La Policía Metropolitana de Cúcuta entregó un parte de tranquilidad a los ciudadanos cucuteños y del área metropolitana al advertir que tiene listo un dispositivo especial para la celebración del halloween.

El comandante de la institución coronel Fabio Ojeda dijo a Caracol Radio que “hemos activado quince puestos de control de manera permanente, otros con rotación especial acompañaos de policía judicial que cumplirán estrictas instrucciones para evitar desordenes”.

Explicó además que se han dispuesto de seiscientos cincuenta uniformados de varias especialidades que estarán atentos a la vigilancia y seguridad ciudadana en sitios y establecimientos públicos.

Indicó además que el Ejército Nacional con sesenta militares estarán acompañando la actividad en lugares de gran concentración para quienes participaran de los eventos que se han programado con ocasión de esta fecha.

Finalmente el oficial, llamó la atención a la ciudadanía para que se mantenga el respeto, la tolerancia y se acaten las recomendaciones en torno al cuidado de los niños y al buen comportamiento en esta fecha.